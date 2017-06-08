（中央社克里夫蘭7日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽第3戰，金州勇士以118比113擊敗地主克里夫蘭騎士取得3勝0敗「聽牌」優勢，只要再1場比賽就可望以季後賽0敗無敵之姿捧回冠軍獎杯。



路透社和法新社報導，杜蘭特（Kevin Durant）為勇士隊拿下全隊最高分31分。勇士季後賽一路過關斬將連15勝，9日可望成為美國職籃史上第1個一路全勝拿下總冠軍的隊伍。



比賽倒數3分鐘時，騎士本來以6分領先，有贏球跡象，但在杜蘭特領軍下，勇士在這關鍵3分鐘內一口氣拿下11分，打趴這段期間毫無進帳的騎士，結束這場比賽。



比賽倒數45秒時，杜蘭特越過「大帝」詹姆斯（LeBron James）投出1計三分球，首度逆轉第3節尾聲以來的落後局勢，也讓原本喧鬧的地主隊騎士球迷陷入一片啞然。



4屆NBA得分王、甫加入勇士的杜蘭特賽後說：「當時我的眼睛只看著籃網底。」「我這輩子就是為了要投出這顆球。」



湯普森（Klay Thompson）和「浪花一哥」柯瑞（Stephen Curry）則分別替勇士取得30分和26分。



NBA季後賽史上還沒有任何1支隊伍能從3敗劣勢扭轉乾坤，取得勝利。



雖然騎士失利，但詹姆斯還是在這場精采的比賽中替隊伍拿下39分，厄文（Kyrie Irving）則拿下38分。（譯者：中央社李佩珊）1060608