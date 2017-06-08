TFBOYS王俊凱考大學 粉絲追不停中央社 (2017-06-08 15:34)
（中央社台北8日電）中國大陸2017高考（大學入學考試）昨天登場，大陸偶像團體TFBOYS隊長王俊凱在重慶考試，考場外聚集眾多為他加油的粉絲，甚至有人遠從天津來「陪考」。
中新網今天報導，在大學招生統一考試沙坪壩區重慶八中考場外，7日有王俊凱粉絲守候，現場安靜，沒有拉布條、喊口號的情況出現。
大一新生張明心（化名）一臉激動地說，是特地從天津趕到重慶，給偶像王俊凱的高考加油鼓勁，順便在重慶旅遊兩天。
張明心表示，粉絲後援會私下已經講好，這次的高考支持活動最好不要大規模集體出動。而是選擇合理有序的支持方式，避免在考場門口大聲喧嘩。
就讀重慶西南政法大學的李華（化名）已是研三學生，馬上就要到上海工作。她也趕來重慶考場支持偶像，希望王俊凱和所有考生們都能夠「超常發揮」。
中國網娛樂中心報導，高考前一天（6日），TFBOYS隊員王源就在微博發文：「小凱，請看上聯，祝你考一門過一門，厲害啊！」
TFBOYS隊員易烊千璽隨後也在微博發文：「小凱，請看下聯，祝你報一個中一個，實力啊！」
兩人以對聯形式為王俊凱加油，TFBOYS官微則是橫批「祝你高中」。
王俊凱是藝術類考生，和普通考生有所區別，從2016年底便開始到各個學校參加藝考，7日起再參加高考。1060608
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