作者：余宗翰

一反前兩戰勇士壓倒式勝利的沉悶，第三戰終於有勢均力敵的張力。騎士在第三節取得領先，且一直保持戰果至最後45秒，可惜仍被Kevin Durant與Curry聯手翻盤，最終以118：113輸給勇士。

除了KD與Curry，今天Klay Thompson也居功厥偉。冠軍賽第一戰KT只拿6分被嫌，第二戰開始回穩，第三戰終於大爆發，全場拿下30分，僅次於KD的31分，勝過Curry的26分。

雖然來到騎士隊的主場，勇士隊卻調整到最佳狀態，首節就灌了9顆三分球，打破之前冠軍賽的單節三分球紀錄(7球)。這9顆三分球有4球為KT包辦。首節打完，勇士以39：31領先騎士。值得一提的是，身為靈魂人物的LeBron在第一節中段被隊友Tristan Thompson撞倒，一度無法起身，並下場休息，所幸並無大礙。

今天雙士兩方都有三巨頭平均發揮，而前兩戰表現失神的J.R. Smith今天也開始回穩，全場得到16分，但整體而言騎士的得分仍集中在少數球員身上，尤其是LeBron與Irving這兩個主要箭頭。面對多點開花的勇士，騎士恐怕會在第三節氣力放盡；然而，中場結束後，騎士只以67：61輸騎士6分，且到了關鍵的第三節，騎士不僅不像前兩戰被勇士拉開分數，反而打出11分差的反超前，倒贏勇士5分。

到了第四節，騎士沒有拉開勝差，兩方比數不斷拉近，在剩下1分15秒時KD投進兩分球，勇士只輸2分；剩45秒時KD再度投入三分球，以114：113超前騎士，之後再買兩犯、兩罰命中，拉開至3分差距。最後剩10秒時，LeBron運球出界失誤，球權歸勇士後騎士採犯規戰術，結果讓Curry再度得到兩次罰球機會，也兩罰命中。終場勇士就以118：113拿下勝利。

雖然LeBron今天仍然全能，打出39分11籃板9助攻的準大三元表現；Irving、J.R. Smith與Kevin Love也發揮穩定，有望在第三戰扳回一城，可惜第四節一直無法拉開勝差，再加上LeBron的關鍵失誤，還是無法在主場拿下勝利，陷入3：0的絕對劣勢。

(圖片取自 Golden State Warriors 臉書)