在做到NBA季後賽15連勝後，很多球迷都對勇士全隊拿下16連勝抱持很高的期待，但勇士隊上下對於破季後賽連勝紀錄並不熱衷，他們認為拿下總冠軍比紀錄更為重要，尤其在去年拿下73勝後，卻沒有得到總冠軍，讓他對於總冠軍的渴望遠超紀錄。

「我們在拿下73勝後犯下了很多錯誤，讓我們到現在還是擔心會犯一樣的錯誤。」Draymond Green在第三戰前說，「當然如果我們拿下16連勝，這會是一個美妙的故事，但在贏得總冠軍後，我們會說我們是總冠軍隊伍，而不是拿下16連勝的隊伍。」

除了Draymond Green外，勇士隊的總教練Steve Kerr也認為總冠軍才是最重要的，他說：「在球隊中，我們真的完全沒有提及16連勝的紀錄，當然對於我來說有機會拿下16連勝是一種奇蹟，但我們更專注於拿下總冠軍，也會全力避免去年被逆轉的事情再度發生。」

勇士在今天以118比113拿下騎士後，在系列賽取得3比0的優勢，同時也拿下季後賽的第15連勝，有很高的機會拿下破紀錄的16連勝，並且以季後賽全勝的紀錄拿下今年的總冠軍。