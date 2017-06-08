▲羅志祥到豬哥亮靈堂致意。（圖／記者林柏年攝，2017.06.08）

藝人「小豬」羅志祥今（8）日下午到豬哥亮靈堂致意，小豬全身黑色系打扮，帶著口罩和鴨舌帽快步走進靈堂，出來時神情凝重，但談起和豬哥亮的互動，眼神又充滿著懷念。

羅志祥說，小時候父母都會帶著他到秀場看豬大哥演出，對豬大哥是滿滿的熟悉感覺，「我也算是年輕一輩第一個模仿豬大哥的，所以我覺得那個關係算滿直接的。」過去羅志祥也曾上過豬哥亮的節目，豬哥亮也有去《娛樂百分百》當嘉賓，合作起來相當輕鬆自在，談到最印象深刻的，羅志祥笑說，曾經被豬大哥打了一巴掌，而羅志祥也開豬哥亮玩笑，「你是不是都看我的節目模仿我學豬哥亮」豬哥亮不但沒生氣還反虧「我還要學你模仿豬哥亮嗎」。最後，羅志祥很感謝豬哥亮一直都很認真的給晚輩機會和鼓勵，未來也一定會繼續模仿豬哥亮。

▲羅志祥感謝豬哥亮不吝嗇給予後輩鼓勵。（圖／記者林柏年攝，2017.06.08）