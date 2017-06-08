在今天勇士隊騎士的關鍵一戰中，勇士隊的Klay Thompson（湯普森）今天一掃在系列賽前兩戰平均只可拿下14分的低迷表現，在第一節就拿下16分，全場更以超過6成的命中率砍下30分，幫助球隊在騎士主場拿下這場關鍵之戰。

Klay Thompson認為會有今天的好表現，都是因為隊友表現非常無私，他說：「我們是一支無私的球隊，樂於分享球權，每個人都不在意外界的讚揚還有自己的數據，因為我們想拿下勝利。」

「我們從來沒有擔心過Klay的狀況，因為我們知道不管他能不能得分，對於對方都是一大威脅。」勇士主將Stephen Curry開心的說，「而看到他今天找回手感，並且像機器一樣不斷進球，我們也非常開心。」

除了進攻外，Klay Thompson今天對騎士隊後衛Kyrie Irving的防守也讓勇士隊總教練Steve Kerr讚不絕口，Kerr說：「他今天對Irving的防守非常牢固，而且他表現得非常強硬，總體而言，他今天在防守上的表現非常優秀。」