MLB／沙胖克服心理問題 田中將大也能NOWnews今日新聞 (2017-06-08 15:57)
最近紐約洋基日籍投手田中將大頻頻被打爆，他的隊友「沙胖」CC Sabathia，先前因為右膝蓋的傷勢、球速球找不回來，甚至是心理層面的問題，比田中有更多不確定性，但現在Sabathia表現相當穩定，沙胖可以做到，田中也能做到。
田中將大在2014年風光加盟洋基隊，簽下7年1億5500萬美元的合約，不過他今年的成績投得跌跌撞撞，雖然季初表現相當好，甚至在4月28日對紅襪隊投出完封勝，不過從5月15日面對太空人投1.2局狂失8分後，田中的狀況每況愈下，除了5月27日面對金鶯隊投滿7局外，其餘都投不滿6局。
《ESPN》資深作家Andrew Marchand就以Sabathia為例，他在2012年到2015年期間成績浮浮沉沉，最後他去治療酒精成癮的問題，從去年開始他的成績止跌回升，整季防禦率3.91，而今年到目前是更上一層樓的3.66。
但Marchand也提到，用Sabathia的方式來當作給田中的一門課不夠精確，因為當時Sabathia是因為手肘以及右膝的傷勢而開始走下坡。他在2013年到2015年的3個球季，平均防禦率達4.81，平均被上壘率為1.40，當時還有傷的Sabathia，不只被認為應該從先發輪值中剔除，甚至有人認為他的職業生涯是否要就此告終。
不過洋基隊總教練Joe Girardi始終相信Sabathia，他認為Sabathia的問題不在於傷勢，而是在於心理層面的問題，最後Sabathia也真的回神了，Girardi表示：「因為他（Sabathia）的競爭方式，他是個好戰的人，他有能力去改變以及想出一些事情，這花了他一點時間，他花了些時間去想出他應該做什麼。」
儘管Girardi一直強調田中並沒有傷勢，不過他本季成績確實退步，Marchand認為應該把田中先從先發輪值中移出，讓他先解決心理層面的問題，沙胖可以做到，田中也能做到。
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