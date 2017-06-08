王菲少女照曝光 「性感甜笑」迷翻網友NOWnews今日新聞 (2017-06-08 15:06)
近日一組天后王菲的少女沙龍照在微博上被瘋傳，她不只穿著黑色背心，更難得展露帶有少女氣息的小性感，尤其對著鏡頭甜笑的模樣更是可愛。粉絲紛紛留言大讚：「小可愛菲～」
在照片中，王菲穿著黑色小背心搭配碎花裙，對著鏡頭擺出各種動作，一下前傾上半身，一下將手環住腰部，讓曲線更加明顯。難得流露出的可愛風情讓粉絲全都瘋狂了，還有人留言：「美到骨髓裡的王菲，容顏可以老去～但那種心生的善良氣質、與眾不同只會隨著她的智慧，越來～越好！愛你～」、但也有人笑回：「是『手不知該擺哪』的系列照嗎？」
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