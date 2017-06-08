（中央社台北8日電）美國聯合航空出包事件又一樁。中國大陸女子網球好手張帥在微博上指控聯合航空地勤人員刁難，不讓她將隨身攜帶的球包帶上飛機。雙方拉扯時，登機證被撕爛。



聯合航空（United Airlines）4月時才因為超賣機票，強行將一名華裔醫生拉下飛機受傷，引來種族歧視指控，這起事件也受到國際高度關注。但顯然聯合航空並未因此改善服務態度。



張帥今天在個人微博「追風的少年是牛仔」上發文表示，6日當天她從佛羅里達州坦帕機場飛往華府時，一名聯合航空地勤在登機口，未經過允許強行拿走她的網球包，說她的球包超出大小標準。



整理過後，張帥按要求將球包放進測量隨身行李的行李框。張帥指稱，僅管符合規定，也向地勤人員解釋她從巴黎飛往美國時，也是隨身攜帶這個球包上機，但地勤人員仍堅持不讓她將球包帶上飛機。



張帥表示，地勤人員隨後將她的球包帶走，貼上拖運標籤，還強行搶走她的登機證與護照。在試圖搶回的過程中，登機證被撕爛。



她還在微博上發布多張撕爛的登機證、測量球包與地勤人員照片。



張帥語帶氣憤地說，算是領教到聯合航空態度極其惡劣囂張的一面，驗證前段時間聯航因傷人事件鬧得沸沸揚揚，眾所周知的惡劣態度與行為。



對於張帥的聲討，另一位大陸網球好手鄭潔給予支持。她表示，球拍是網球選手打球的武器和最重要用具。因為有些航空公司會將拖運行李丟失，球員球拍又是特製的，無法在市面上買到，一旦丟失對比賽造成的影響很大，所以選手都會盡可能隨身攜帶。這名工作人員太過分，確實應該嚴重抗議。1060608