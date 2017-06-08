NBA冠軍賽／發推宣告7戰逆轉 JR：帳號被盜NOWnews今日新聞 (2017-06-08 15:06)
騎士終於克服第三節崩盤的毛病，但在激戰過後8日仍以113：118不敵勇士，在7戰4勝制的總冠軍系列賽中陷入0：3的絕對劣勢，不過賽後陣中得分後衛JR Smith對球隊能夠逆轉贏球仍有絕對的信心。
賽後Smith的推特（Twitter）發布了一則新推文：「Cavs in 7」，意即騎士會在第7戰拿下最後的勝利，預告球隊會翻盤逆轉奪冠。
但Smith本人隨即接受採訪表示那則推文並非自己所發，一切都是駭客盜用帳號所做：「我才剛洗完澡出來就發現我的手機響個不停，我沒有發布那則推文。」Smith強調：「我可沒那麼笨！」
雖然「逆轉預告」並非自己所發，但Smith對此表示他絕對相信球隊能夠達成此目標，此役Smith一掃前2戰合計僅得3分的低潮，三分外線投10中5，全場有16分進帳。
但Smith還是不斷強調自己並未發文，深怕被大做文章：「我真的沒有發布那則推文，我不會在比賽剛結束後就做這種事情，我沒有那麼笨！」
過去NBA歷史上還未有球隊能夠在0：3的劣勢之下還能逆轉贏得系列賽，最近一次是在2003年的季後賽，拓荒者在0：3落後的情況下大膽啟用當時還是二年級生的Zach Randolph連追3場，但最後仍不敵由Dirk Nowitzki帶領的小牛。
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