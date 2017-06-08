T.O.P醒了！ 媽媽證實「能認人也能說話」NOWnews今日新聞 (2017-06-08 15:14)
韓團BIGBANG成員T.O.P本月初爆出呼麻，6日傳出服藥過度陷入昏迷，截至昨日為止，已無意識超過48小時，7日院方也證實，T.O.P送院時情況確實不樂觀，好在稍早傳出好消息，他母親下午對病房外的媒體證實，兒子目前情況「好多了」，已能睜眼回答問題。
根據韓媒報導，T.O.P母親在8日中午前往梨花女子大學木洞醫院探望兒子，經過半小時的會面後，她離開醫院前對記者透露，T.O.P身體狀況好轉，媒體再接著問：「能否認出自己？」她回答：「是的。」除此之外，T.O.P所屬的4機動團中隊長也透露，他目前狀態已恢復到可與人交流，「好像也認出我是中隊長了。」
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