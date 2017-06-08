▲近年屢屢被笑胖的蕾哈娜依舊非常有自信，才不管你怎麼說。（圖／翻攝自IG，2017.06.08）

美國黑珍珠天后蕾哈娜（Rihanna）近日於IG貼出一張饒舌歌手Gucci Mane的身材對比照，照片頂端還留有：「如果你無法掌握2007年的我，那你便配不上2017年的我。」疑似是在回嗆一篇笑她過胖的網路文章。

根據《鏡報》報導，Barstool Sports網站近日發表了一篇名為《蕾哈娜將引領肥胖成為最新潮流嗎？》的文章，內容不只嘲笑美國歌手蕾哈娜越來越胖，體重疑似突破80公斤，更笑她穿起衣服來像相撲。這篇文章出自作者Chris Spags之手，內容充滿對胖女性的偏見。而被他於文中極盡揶揄的歌手蕾哈娜，也於近日在IG貼上一張饒舌歌手Gucci Mane的胖瘦身材對比照，並附注文字：「如果你無法掌握2007年的我，那你便配不上2017年的我。」疑似是在回嗆歧視文的作者。

據悉，不少網友湧入作者的推特留言攻擊，要他自行刪除這篇歧視文章。但也有網友留言，公布此文章的網站Barstool Sports風格一直都是如此，這已經不是新鮮事，而且正是某些讀者想看的。該網站的創辦人Dave Portnoy更表示：「老實說，我不覺得這篇文章有這麼糟，但我可以告訴你們這的確也不有趣，女權人士大概又會利用這起事件來當作Barstool網站的負面例子。」提油救火的發言再度讓網友噓爆。該文章目前已被網站下架，但這已非蕾哈娜第一次被外界嘲笑太胖，她在2013年時也有同樣的遭遇，當年就有網友封她為Thickanna（蕾胖娜），嘲笑她略微豐滿的身材。

▲蕾哈娜於IG上貼圖回嗆，表示即便跟十年前比起來略顯福態，但她就是沒再怕啦！（圖／翻攝自IG，2017.06.08）