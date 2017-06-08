美國職籃NBA總冠軍賽第三戰，克里夫蘭騎士回到主場以後第三節跟第四節前半小幅領先金州勇士，但騎士最後三分鐘體力不繼，勇士杜蘭特連得五分超前比數，最後以118比113逆轉打敗騎士，三連勝聽牌，NBA今年球季可能在星期天第四戰結束。



（陳楷報導）



詹姆斯第一節就獨得17分，但是勇士最後一百秒連得十分，打完第一節還是以39比32領先，詹姆斯上半場打完28分，但仍然落後勇士六分。前兩場都在下半場開賽被勇士拉開比數決定勝負的騎士隊第三戰卻拉出十比二的攻勢，71比69騎士今年總冠軍賽首度在第一節以後領先勇士，但短短11秒以後柯瑞就切入三分打要回領先。



兩隊拉鋸到第三節末騎士九比一的攻勢，第三節爾文遠投近切包辦16分，騎士取得最多七分的領先，不過第四節最後三分鐘騎士七次出手都落空，杜蘭特先是中距離得手，又在弧頂砍進三分球超前，爾文跟詹姆斯三分線出手都被勇士干擾破壞，最後五分落敗。



杜蘭特31分八籃板，柯瑞26分13籃板六助攻，湯普森六個三分球30分，格林五次犯規但拿下八分八籃板七助攻，勇士全隊以四成九的命中率投進16個三分球。騎士投了44個三分線進了12個命中率只有兩成七，詹姆斯39分11籃板九助攻，爾文38分，羅夫九分13籃板六抄截但在第四節末受傷退場，史密斯五個三分球16分。



