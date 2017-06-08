喬治克隆尼56歲當爸爸 一口氣添一雙兒女中廣新聞網 (2017-06-08 11:40)
56歲的喬治克隆尼當爸爸了，她的妻子星期二早上在倫敦產下一對龍鳳胎。
結婚兩年半的喬治克隆尼夫婦，昨天公開宣告，從兩口之家，一口氣升格為四口之家。
大明星不是那麼容易訪問到，媒體從他的父親下手，喬治克隆尼的父親尼克說，他已經在Skype上，看過兩個金孫，至於什麼時候可以前去探望，他還在等兒子的通知。
尼克是資深新聞人，對於等了那麼久才等到抱孫，他說自己歡喜到詞窮。（圖片取材自網路）
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