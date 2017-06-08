南韓經紀公司YG娛樂今天就旗下偶像組合BIGBANG成員T.O.P，涉嫌吸大麻和服藥過量住院等一系列事件致歉。經紀公司並表示，今天是第三天，希望他能儘快恢復健康。



YG表示，T.O.P一連串事件，讓許多人失望和難過，公司為此深表歉意並痛感責任重大，願接受一切指責。YG表示，按照醫院的說法，T.O.P於6日在首爾地方員警廳宿舍內失去意識，被送至首爾梨大木洞醫院的加護病房接受治療，YG同時表示，將盡最大的努力避免類似事件再次發生。



據南韓聯合通訊社今天報導，目前正在服兵役的T.O.P涉嫌於入伍前的去年10月9日至14日，在首爾市龍山區的自宅與練習生韓某，一起四次吸食大麻，被檢方提起公訴，後於本月6日疑似服藥過量被送往醫院。院方7日召開記者會表示，醫務組推定T.O.P過量服用稱作苯二氮的中樞神經抑制劑，目前血碳酸過多症有所好轉，但仍處於嗜睡狀態。



