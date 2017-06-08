帶著許多人的懷疑眼光，進入法網的喬科維奇，還沒找到答案，就打包了，昨天，他被奧地利新生代好手提姆直落三淘汰，而且第三盤吃鴨蛋，下個禮拜新公佈的世界排名，他將摔出前兩名，這是六年來第一次。（夏明珠報導）



納達爾的八強戰，贏得輕鬆，對手第二盤就棄賽，堤姆擊敗喬科維奇，也不算吃力，第三盤還賞了喬科維奇一個鴨蛋，他將與納達爾爭奪決賽資格。



堤姆目前世界排名第七，今年戰績僅次於納達爾，紅土賽勝場數更是與蠻牛平分秋色。他擊敗喬科維奇並不完全讓人意外，球迷比較擔心的是喬科維奇在球賽末段崩盤式的表現。



僅僅一年前，他在法網封王，成為47年來第一位連拿四座滿貫賽男單錦標的選手。賽後他承認對自己在第三盤的表現，無言以對，這也讓人不禁對他與阿格西的合作，打上一個很大的問號，昨天的比賽，阿格西因為很早以前就已經答應的事情，沒能到場，賽後，喬科維奇說打不好完全是他的責任，叫大家不要扯阿格西。他說他和阿格西合作才一個多禮拜，還在磨合階段。



他承認自己陷入了一個從沒有遭遇過的困境，七、八個月的冠軍荒，是許多年都沒有發生過的，其實，一月他曾在杜哈摘冠，有可能是他只在乎大滿貫。



喬科維奇說，低潮是所有頂尖選手都必須經歷的，他現在要做的就是從失敗中記取教訓，想辦法重新站起來。（奧地利選手堤姆照片取材自網路）



