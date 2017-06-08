勇士在8日以118：113逆轉擊敗騎士，系列賽取得3：0的絕對聽牌優勢，距離總冠軍僅有一步之遙，本季才穿上勇士球衣的Kevin Durant絕對是第一致勝功臣。

騎士此役在Kyrie Irving的強勢飆分下，下半場多半處於領先，不過勇士先靠著Durant在終場前1分15秒先是切入拋投得手、將落後縮小為2分之差，倒數45秒，Durant轉換快攻大號三分球毫不猶豫出手、不僅命中籃框、也射下比賽勝利，更狠狠射穿了所有騎士球迷的心。

賽後勇士總教練Steve Kerr相當稱讚Durant的表現：「他（Durant）接管了比賽，你看得出來他知道那是屬於他的時刻，他一直都是聯盟中相當不可思議的球員。」

「他知道這是屬於他的時刻、這是屬於他的球隊。」Kerr此番言論也奠定了Durant在眾星雲集的勇士中的地位。

總計Durant此役31分有7分是在比賽倒數2分鐘內時所斬獲，展現接管比賽的強大實力，而且那記關鍵逆轉三分彈還是在LeBron James的防守之下所投進，對於騎士來說更是重傷害。

賽後Durant談及關鍵大號三分球表示：「我當下眼中只有籃框而已，我有注意到他（James）並沒有完全對上來，我可是一輩子都在練習這種球的出手，看到球進時我整個人也覺得被解放了，現在我們還剩下一場勝利要努力。」

或許是上季勇士在3：1領先優勢遭到逆轉的慘況還歷歷在目，Durant強調球隊目前還是不能大意：「還沒結束呢！我們的目標還沒有達成，還不到放鬆的時候，這可是個瘋狂的系列賽，任何事情都有可能發生。」

▲Kevin Durant關鍵大號三分球率勇士搶得聽牌優勢。（影片取自YouTube連結）