▲鄧紫棋回應《歌手》耍大牌。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書，2017.06.08）

女星鄧紫棋近日上大陸談話節目《金星秀》，大方談起被嫌腿粗跟耍大牌的爆料，更回應當時的《歌手》臨時換角事件，強調自己並沒有收到任何事前通知，雖然事後節目總導演洪濤再度發文澄清並非針對她，不過還是蓋不過輿論的壓力，鄧紫棋當時也為此鬱悶了1星期，連家門都不想踏出。

鄧紫棋在金星秀上，被主持人問到常被批評服裝品味很差，或是偷拍的照片被嫌腿粗，會不會感到生氣。鄧紫棋坦言：「不會生氣，會傷心，因為把我拍醜了！」主持人也急忙安慰她，就是因為歌唱技巧挑不出毛病，只能批評其他東西，才會引來這些攻擊。

鄧紫棋也回應前段時間《歌手》換角的風波，她表示當初在合約上就說好是演唱新歌，因為是從未發布的歌曲，公司也特別重視把所有編曲、伴奏都安排好，怎知在表演前幾天卻發生「不換歌就換人」的插曲，事前也沒收到通知。雖然總導演洪濤事後澄清並沒有針對鄧紫棋，但輿論早就壓不過。對此，鄧紫棋也難過的說：「鬱悶了一個禮拜，我在家裡有一個禮拜沒出門。」

▲鄧紫棋上《金星秀》被誇有娃娃臉。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書，2017.06.08）