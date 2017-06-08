▲。（圖／翻攝自伊能靜微博，20170608）

伊能靜結束第一段婚姻後，與小她10歲的秦昊邁入第二段婚姻，兩人育有愛女小米粒，日前母女一同參與親子實境節目《媽媽是超人2》的錄製，請來東北公婆一起加入，伊能靜主動向婆婆問起自己與老公這段姊弟戀，沒想到婆婆坦言當初不看好。

原來，婆婆不看好的原因竟是擔心秦昊「耽誤」伊能靜，因此特別叮囑兒子千萬要好好對待人家，不可以欺負她，婆婆充滿關愛的語氣，令伊能靜忍不住溫暖在心頭。伊能靜除向公婆請教東北話，還數次甜稱婆婆為「第二個母親」，並且表示：「婆婆是除了姊姊之外能大膽說話的人。」看的出來婆媳情感相當親密。