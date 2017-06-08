▲唐寧對於感情相當維護，連婚禮都是低調辦理。（圖／翻攝自唐寧微博，2017.06.08）

35歲港星唐寧當年因演出電影《縱橫四海》鍾楚紅童年而出道，成為8歲童星，2010年低調傳出與舞台劇才子鄧偉傑結婚，7年來湊了一個「好」字，生了兒子與女兒，從未傳出婚姻觸礁的傳言，但唐寧經紀人今（8）日凌晨忽傳出唐寧離婚消息，震驚香港娛樂圈。

唐寧經紀人Mon Ng於社群發文寫道：「當我知道Leila（唐寧）的婚姻及家庭生活起了變化，並於去年已開始分居，今年決定正式辦理離婚，結束婚姻關係時，我雖然感覺有點惋惜，但明白生活仍是要繼續往前走，要勇敢積極面對！」並表示孩子們雖然日後會跟隨母親生活，但雙方有承諾要共同撫養，非常希望各界朋友可以給予他們空間及支持，讓他們妥善地把事情處理好，並盡快回復到正常生活。

▲唐寧對於感情相當維護，連婚禮都是低調辦理。（圖／翻攝自唐寧微博，2017.06.08）

據悉，唐寧丈夫為48歲鄧偉傑，在香港是舞台劇知名才子，唐寧本名江麗娜，曾擔任《蘭花劫》、《盛世仁傑》等主演，兩人因2007年合作舞台劇《爆谷殺人狂》結下姻緣。