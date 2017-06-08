（中央社記者尹俊傑北京8日電）隨著愈來愈多用戶在手機觀賞電影或電視劇，中國大陸影音平台愛奇藝執行長龔宇今天宣布，全面進入優選內容付費時代，除網路電影和網路劇，節目、動漫等內容也推行收費拆帳。



「2017愛奇藝世界大會」上午在北京開幕，藝人吳奇隆和香港導演陳可辛等娛樂圈人士與會。



龔宇在專題演講中表示，愛奇藝推動內容收費近7年，2年前終於有一定規模的用戶，如今廣告和用戶付費收入比例已達1比1。而中國大陸70%用戶集中在手機觀看影音內容，是世界上較為特殊的現象。



面對這種格局，愛奇藝先從好萊塢與中國大陸電影和少量戲劇，以及愛奇藝出品或投資等「頭部內容」嘗試收費。龔宇說，這些是大眾型作品，愛奇藝願意承擔風險，但長久發展無法承擔每一分錢。



龔宇表示，現在將全面進入優選內容付費時代。除長度約60分鐘的「網絡大電影」和小品網路劇，節目、動漫、幼兒與紀錄片也要付費，由影音平台和內容製作方拆帳，營造有層次且健康的生態系統。



他說，愛奇藝不會複製好萊塢100年來實體與線上並行的內容推廣道路，將專攻線上市場。除以提高行動應用程式（app）市占率增強內容分發能力，也會以發行、衍生業務授權、遊戲等收入強化貨幣化能力。



龔宇還提到，需要以人工智慧（AI）技術幫助藝術創作。



中國大陸網路搜尋巨擘百度總裁兼營運長陸奇演講時說，AI時代已到來，百度將在AI核心技術、影音理解、內容生產和用戶畫像領域和愛奇藝全面合作，透過AI平台賦予內容生產、製作、分發和互動能力。1060608