▲2017動紫大盛節目表。（圖／Lamigo桃猿提供）

Lamigo桃猿隊經典主題「動紫大盛音樂祭」將在6月9日(五)至11日(日)連續三天開趴，是Lamigo上半球季主場最後一個主題趴，訴求歡樂搖滾以及賽後無極限演唱的「動紫大盛音樂祭」全參戰陣容確定！Exciting Party、Dancing Party以及Moving Party三天來自於四面八方各路樂團及歌手出現在桃園國際棒球場，橫跨所有流行音樂領域、涵蓋所有球迷朋友的年齡層，史上最狂的音樂祭即將開始。

球團今宣布動紫大盛6月10日(六)開場秀將由藝能界新星田亞霍一肩扛起，場外由獨立樂團DSPS暖場、賽前小護士樂團、楊程鈞、Lily、山的孩子樂團以及田亞霍一棒接一棒；賽中由山的孩子樂團現場演唱應猿曲；賽後在LUXY BOYZ酷炫開場之後、八三夭樂團、「糸柬王求女子口馬」以及蘇永康將輪番上陣，啟動所有人身體以及靈魂愛的舞蹈。

6月9日(五)開場由兩大人氣搖滾樂團四分衛以及滅火器擔綱，八個人將為動紫大盛開出好球！賽後由DJ-XN、藍洞樂團演出動紫DJ秀、四分衛與滅火器將帶來無極限歌單，超級興奮的夜晚即將展開，全猿主場搖身一變成為動紫不夜城，期待「糸柬王求女子口馬」首度現身，與兩大搖滾樂團興奮互動。

6月11日(日)的現場更是熱鬧非凡，場外由拾音樂團暖場、賽前楊程鈞、Lily、山的孩子、胖虎樂團以及實力派歌手辛龍輪番上陣；賽中由山的孩子樂團現場演唱應猿曲，鬼才狂人王慕天與漾藝術團隊為大家帶來「優雅霸氣Lamigo」動紫中場秀；賽後由LED雷射秀浩瀚開場、小宇演唱數首感動人心的歌曲之後，「糸柬王求女子口馬」驚喜上場，最後就由創作天后鄧紫棋壓軸演出，預計為動紫大盛劃下完美的句點。