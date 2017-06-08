（中央社記者尹俊傑北京8日電）香港導演陳可辛今天表示，現今影壇充斥超級英雄和動畫電影，拍給成熟觀眾且有深度的文藝片生存空間愈來愈小，上映就是「兩週的運氣」，不值得電影人花2、3年拍一部電影。



但他認為，愈來愈多觀眾用小螢幕看電影，電影人應該拋棄大銀幕的心態，例如網路劇就可視為「你愛多長就多長的電影」。只要放下對電影、電視劇固有型態的思維，前途就是無限的。



「2017愛奇藝世界大會」上午在北京開幕。陳可辛發表專題演講時說，10幾年來，中國大陸經歷世界電影100年的變化，電影人不斷要找新的語言和價值觀和年輕觀眾溝通，心態忐忑、無所適從。



陳可辛說，美國影壇最大問題就是戲院完全被超級英雄、動畫電影霸占，很多優秀導演都面臨創作問題。但美國導演很早就和電視平台互動，使得美劇水準不斷提升，「這是我們可以借鑑的東西」。



但他指出，在中國大陸，很多導演把拍電視劇當成「活」，作品不精緻；電視作品並非直接面對觀眾，更多是向電視台高層交代；電視劇追求量，動輒要拍60、80集，電影導演很難適應。



儘管如此，陳可辛仍認為，要用新觀念面對網路影音平台興起，因為網路提供多元可能性，解決院線片120分鐘就要講完故事的瓶頸，這是影音網站對創作人最具吸引力之處。



他還說，自己監製的電影「七月與安生」口碑雖好，在中國大陸票房卻只有人民幣1.67億元，相當於420萬人次。但「七」片上線後單一平台1週就有6000萬人觀看，讓他見識到影音網站的威力。



陳可辛說，當前電影碰到很多問題，但未來仍有無限可能。這次危機讓他看到反思，未來將是一個內容創作者直接面對用戶的世界，沒有層層障礙，能讓本來30歲就要退休的電影人做到80歲。1060608