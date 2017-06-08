E奶Lala淚控直播陷阱 付30萬贖回自由身NOWnews今日新聞 (2017-06-08 14:11)
網紅Lala（蘇心甯）四月開始從「UP直播」跳槽到「17直播」當直播主，她三月底就與前東家談解約，雙方口頭上協議好後，卻在Lala四月亮相17時，索取50萬違約金，她8日帶著另一網紅倪耐斯、鄭正鈐議員和律師，齊宣布將成立「台灣直播主工會」自救，及保障未來想從事此行業的年輕人。
Lala日前遭周刊爆料，說她今年三月在「UP」人間蒸發，悄悄出現在「17」當直播主，氣得前東家向她索取50萬違約金，不過Lala解釋，早在3月26日時，就跟對方提出解約，只是當下只得到口頭承諾，「合約先留著沒關係，播不好可以再回來，我們這麼好不會拿合約來為難」，殊不知4月5日Lala亮相17直播後，遭到UP約談，原以為他們要解約，沒想到卻是收到存證信函。
新聞出來後，Lala淚訴媒體未向她求證就爆料，認為不少事實與報導不符，兩周來心力憔悴，而違約金部分，原本是對方開口的50萬，但經過協商後以30萬定案，靠著家人、朋友的協助才有辦法償還，最後Lala澄清，她並不是月收入60萬，東扣西扣完，至少還有10萬收入。
他們今宣布要籌備「台灣直播主工會」，主要原因就是怕往後有類似此情況，認為現今太多直播主碰到問題卻不敢發聲，而倪耐斯也透露，某些直播平台常在一個月內，即使有合約仍隨意辭退超過200人，條款解釋前後不一，非常沒保障，怕更多人受到傷害，所以需要工會來保護。不過巧的是，Lala今開記者會的時間，正好與「UP直播」發布招募活動是同一天，這樣的前後安排，不難讓人懷疑「時間有夠巧。」
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