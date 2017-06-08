（中央社記者鄭景雯台北8日電）有哪一個樂團可以在一個城市、一個月內舉辦10場演出全都完售，CNN報導指出，只有台灣樂團五月天。報導也從現場演唱、歌迷角度、團員在舞台上的魅力等面向來介紹五月天。



五月天出道20年，今年5月10日至23日在香港紅勘體育館連續舉辦10場演唱會，美國有線電視新聞網（CNN）今天也報導分析，著重在五月天為何能在香港一個月內舉辦10場演出，而且票卷還全數售罄的原因，更稱五月天是「亞洲披頭四」。



近年來五月天在香港演出，已成為馬拉松式的演唱會形式，每場演出通常持續3.5小時，CNN報導指出，五月天演唱主要以中文、台語為主，有時也會播放一些英文歌曲，歌曲唱出年輕世代的心聲，像是「派對動物」、「乾杯」等，都伴隨著世代的希望與失望，讚賞五月天的歌曲朗朗上口且容易讓人上癮，其中的流行性和搖滾特色就如同「U2」和「One Direction」。



報導提到，相較其他台灣藝人在中國演出都太不能提到台灣，因為中國視台灣為叛逃的省份，但五月天避開了政治立場，主唱阿信說，五月天只想把音樂放在最前面。



報導也訪問香港歌迷喜愛五月天的原因，包括「歌詞開朗且實際」、「有吸引力」等，有趣的是，五月天的粉絲年紀，幾乎是團員年齡的一半，五月天吉他手石頭說，「年輕人帶著他們的父母，父母帶著他們的小孩來看五月天」，這也就是五月天之所以能跨越世代受到歡迎的原因之一。



五月天貝斯手瑪莎也提到，五月天成軍20年，彼此對對方很熟悉，平常只重視彼此的優點而非缺點，石頭也補充說，像鼓手冠佑脾氣最好，大家也最常在舞台上開他玩笑。



瑪莎也讚賞石頭很細心，經常關注到演出的細節。而主唱阿信則是「樂團的靈魂」，冠佑指出，阿信不斷地工作，總是在思考如何改進下一場演出。



五月天今年成軍20年，7月、8月將在中國大陸、10月在馬來西亞、11月也將到美國、加拿大巡演。1060608