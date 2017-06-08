經紀公司為T.O.P再發聲明 以沉重的心接受譴責NOWnews今日新聞 (2017-06-08 14:14)
南韓男團BIGBANG團員T.O.P因大麻事件躍上新聞版面，日前還因為服藥過量而送醫急救，到目前情況都沒傳出好轉的跡象，而他所屬的經紀公司YG Entertainment，於今（8）日再次發表了官方聲明。
據韓媒報導，T.O.P因吸食大麻一事曾經在本月4日以手寫信公開向大眾道歉，加上6日藥物過量而送醫，近來所發生的事件讓外界非常擔心，對此經紀公司特別發表聲明，聲明內容提到，向對T.O.P吸毒一事，感到失望、不愉快的廣大群眾道歉，並透露希望在重患者室治療中的T.O.P能盡快恢復健康。對於整起事件經紀公司在聲明中多次表達歉意，最後強調會以沉重的心情接受譴責。
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鄧超、孫儷慶祝婚禮6周年 甜曬兒女獻唱歌曲【NOWnews今日新聞】
歐陽娜娜顛覆形象 演青樓女子戀李淳【NOWnews今日新聞】
美圖【NOWnews今日新聞】
林逸欣拍《甘味》摔傷 骨盆斷裂休養半年【NOWnews今日新聞】
不開心被封「本土劇女神」？ 曾莞婷高EQ回應【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》