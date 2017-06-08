▲T.O.P所屬的經紀公司再度為近日所發生的事件道歉。（圖／翻攝自BIGBANG臉書，2017.06.07）

南韓男團BIGBANG團員T.O.P因大麻事件躍上新聞版面，日前還因為服藥過量而送醫急救，到目前情況都沒傳出好轉的跡象，而他所屬的經紀公司YG Entertainment，於今（8）日再次發表了官方聲明。

據韓媒報導，T.O.P因吸食大麻一事曾經在本月4日以手寫信公開向大眾道歉，加上6日藥物過量而送醫，近來所發生的事件讓外界非常擔心，對此經紀公司特別發表聲明，聲明內容提到，向對T.O.P吸毒一事，感到失望、不愉快的廣大群眾道歉，並透露希望在重患者室治療中的T.O.P能盡快恢復健康。對於整起事件經紀公司在聲明中多次表達歉意，最後強調會以沉重的心情接受譴責。

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