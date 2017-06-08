今天遊騎兵派出日籍投手達比修有先發，雖然他挨了Jay Bruce的雙響砲，但還是繳出7.1局失3分的優質先發，不過終結者Matt Bush無法守住平手的局面，最後大都會以4：3擊敗遊騎兵。

達比修有今天一開賽讓大都會打者三上三下，下個半局遊騎兵靠著野手選擇首開紀錄，不過他4局上對Michael Conforto投出觸身球，接著被Bruce擊出右外野方向的2分砲，且在6局上Bruce又來1支陽春砲，大都會取得3：1領先。

達比修有此役雖然挨了雙響砲，不過他投7.1局只被敲出3支安打，失3分都是自責分，並送出9次三振，以敗投候選人的身分退場，好在隊友Robinson Chirinos在8局下的2分砲把戰局追平，讓達比修有敗投解套。

雙方以3：3進入末局，9局上遊騎兵派出終結者Bush登板，不過他先是被敲出二壘安打，接著又保送Curtis Granderson，下一棒打者Jose Reyes擊出滾地球，遊騎兵二壘手Rougned Odor接到球後卻發生傳球失誤，讓二壘上的跑者回到本壘攻下超前分，9局下大都會派出Addison Reed關門，他讓遊騎兵三上三下，為大都會守住勝利。

從達比修有手中敲出雙響砲的Bruce表示：「這場比賽達比修有對我犯了2次錯誤，我當然不能錯過這些失投球，面對對手的王牌投手，機會來的時候就要把握。」