勇士總冠軍賽聽牌 宰騎士復仇僅差一步中央社 (2017-06-08 13:48)
（中央社記者李晉緯台北8日綜合報導）NBA（美國職業籃球聯盟）金州勇士隊球員杜蘭特今天在終場前45.3秒砍進逆轉外線，讓回到主場的騎士隊即使靠詹姆斯、厄文聯手轟77分也無力回天，勇士終場以118比113獲勝。
總冠軍系列賽前兩戰在勇士主場激戰，勇士拿下2連勝，比賽回到克里夫蘭騎士隊主場後，騎士非常需要拿下勝利，避免在7戰4勝制的總冠軍系列賽落入0勝3敗絕境。
比賽開打後，騎士詹姆斯率先展開猛烈攻勢，上半場轟下全場最高的27分，但勇士攻勢流暢，全隊傳出21次助攻，三分球20投12中，靠6成驚人外線命中率，在半場以67比61領先。
兩隊易籃再戰，騎士厄文（Kyrie Irving）在第3節大爆發，單節攻下16分，率隊打出33比22攻勢，讓勇士反以89比94落後騎士。
末節兩隊開始拉鋸，騎士大半時間保持領先，但戰情在最後1分鐘豬羊變色。
勇士終場前45.3秒還落後兩分，杜蘭特（Kevin Durant）進攻時果斷在外圍出手，砍進三分球後讓球隊以1分超前。
下波進攻中，厄文搶投三分失手，杜蘭特穩穩罰進兩球，讓勇士立於不敗之地，之後詹姆斯外線失手又發生失誤，柯瑞（Stephen Curry）罰進兩分為比賽定調。
勇士終場以118比113擊敗騎士，在7戰4勝制總冠軍系列戰，以3連勝取得「聽牌」優勢。
勇士有3人得分破十，杜蘭特、湯普森（Klay Thompson）分別拿下31分、30分，柯瑞也攻下27分；騎士以詹姆斯、厄文分別攻下39分、38分最高，史密斯（J.R. Smith）則獲16分。
勇士、騎士連3季在總冠軍賽正面對決，首次交手由勇士抱回總冠軍，上季勇士單季狂拿73勝創NBA紀錄，無奈在總冠軍戰遭騎士逆轉而無緣冠軍。1060608
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