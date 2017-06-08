世大運／耗資21億打造台北和平籃球館解密NOWnews今日新聞 (2017-06-08 13:52)
2017台北世界大學運動會將於8月18日至8月30日在台灣舉行，籃球項目將在台北小巨蛋、新竹市立體育館、台北市立大學天母校區體育館以及台北和平籃球館舉行，其中「台北和平籃球館」於今天舉行啟用典禮，這座耗資21億元所打造的場館將作為世大運籃球項目預賽與複賽作為使用。
和平籃球館分為主場館以及熱身館，主場館除了在8月將舉行世大運的籃球項目外，7月15日至8月2日的39屆瓊斯盃國際籃球邀請賽也將在和平籃球館舉行，之後的HBL、UBA以及SBL同樣都有望在這個場館舉行。
和平籃球館主場館總共能容下7014人，是全台灣第3大容量的球場，觀眾容量是符合FIBA（國際籃球總會）以及FISU（世界大學運動總會）的規定。
和平籃球館的籃球賽事地板，是與NBA同等級的楓木地板，球場上頭同樣設有300吋的LED大螢幕，同樣是與NBA相同規格，期盼能夠帶給球迷不同過往的籃球饗宴。
和平籃球館除了主場館外，這次相當貼心的設有熱身場館，讓接下來要比賽的球隊能夠先行熱身，也備有全長150公尺的熱身跑道，同樣設有淋浴間。
主場館設有4間球員休息室，2間是給正在進行比賽的球員作為休息，2間是給下一場將要進行比賽的球員休息，皆設有無障礙空間。
和平籃球館設有汽車與機車停車位，汽車停車位約200個，但主辦單位還是希望民眾能夠搭乘大眾交通運輸工具。
假設民眾想要透過大眾運輸工具前往和平籃球館，建議搭乘捷運文湖線至科技大樓站下車，記者實測步行約10分鐘，搭公車建議搭乘237、295、298至大安運動中心／青年運動中心站下車。
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