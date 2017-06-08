鄭宜農許願成功 楊大正山東升格當爸媽NOWnews今日新聞 (2017-06-08 13:55)
滅火器主唱楊大正和山東去年低調登記結婚，更在昨（7）日公布兩人即將升格當爸媽，迎來家庭新成員。稍早前妻兼室友的鄭宜農也於臉書發文，表示她於今年三月生日時就偷偷幫兩人許願，沒想到隔天早上山東就告知她懷孕的好消息，讓三人又驚又喜。
鄭宜農於稍早時在臉書發文，表示今年三月生日時就偷偷幫楊大正、山東許願：「希望阿慧（山東）可以懷孕。」沒想到隔天早上山東就拿著驗孕棒，告訴她自己好像懷孕的事，一開始兩人還呆滯許久，之後便歡天喜地開始為迎接小生命做準備。鄭宜農也表示，大家開始呵護山東的肚子「戒菸的戒菸、分擔勞動的分擔勞動。」只為了給新生兒更好的環境，之後更笑說：「我相信這個小孩跟我感情一定會很好，因為她爸媽都太ㄎ一ㄤ了，她可能會變成一個小大人跟我一起講他們的壞話。」讓不少網友獻上祝福時，也大讚三人的相處模式。
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