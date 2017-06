▲蓋兒加朵在臉書用8種語言甜謝粉絲。(圖/翻攝自蓋兒加朵臉書,2017.06.08)

以色列女星蓋兒加朵主演的《神力女超人》才上映就好評不斷,甚至打破多項票房紀錄。對於這項好消息,蓋兒加朵也在臉書放上小短片對粉絲們喊話,更貼心的用8種語言說謝謝。

蓋兒加朵在影片中戴著墨鏡露出甜笑,多次感謝所有人的支持。她在臉書寫道:「A special message to my fans. Thank you all, I love you all so much (一段特別的訊息要送給粉絲們,謝謝你們,我非常愛你們!) ‎תודה, धन्यवाद, Merci, Danke, 谢谢, Gracias, ありがと, Obrigado #wonderwoman #thankful」最後還用8種語言寫出感謝,引來許多粉絲留言。