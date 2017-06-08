最貼心《神力女超人》 蓋兒加朵8語言甜謝粉絲NOWnews今日新聞 (2017-06-08 13:59)
以色列女星蓋兒加朵主演的《神力女超人》才上映就好評不斷，甚至打破多項票房紀錄。對於這項好消息，蓋兒加朵也在臉書放上小短片對粉絲們喊話，更貼心的用8種語言說謝謝。
蓋兒加朵在影片中戴著墨鏡露出甜笑，多次感謝所有人的支持。她在臉書寫道：「A special message to my fans. Thank you all, I love you all so much （一段特別的訊息要送給粉絲們，謝謝你們，我非常愛你們！） תודה, धन्यवाद, Merci, Danke, 谢谢, Gracias, ありがと, Obrigado #wonderwoman #thankful」最後還用8種語言寫出感謝，引來許多粉絲留言。
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