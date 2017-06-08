（中央社記者林宏翰台北8日電）中華職棒中信兄弟隊上午在官方臉書專頁貼聲明，針對有團體宣傳9日在新莊球場辦活動，「切勿侵權使用球團LOGO或使用球團及企業名稱，並請審慎規劃活動內容，避免紛爭」。



這則聲明中並未明確指出特定團體，球團方面表示，因為是「個案」，所以不特別說明。但據了解，這則聲明就是針對上午有網友在PTT論壇討論的「女繩幫」活動。



球團已經與這個團體聯絡，而相關活動資訊也從網路撤下。



球團表示，歡迎球迷在球場舉行正面意義的活動，更歡迎找球團談合作，因為這個「個案」涉及商業行為，並涉及侵權使用LOGO，才特別發出聲明。



中信兄弟的聲明如下：「凡是中信兄弟官方舉辦、協辦之活動，皆會透過『中信兄弟官方網站』及官方粉絲專頁『兄弟Fans Club』宣傳。若非官方發起之活動及商業行為，切勿侵權使用球團LOGO或使用球團及企業名稱，並請審慎規劃活動內容，避免紛爭。特此公告，謝謝配合。」1060608