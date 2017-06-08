球場辦活動 中信兄弟聲明勿侵權中央社 (2017-06-08 13:23)
（中央社記者林宏翰台北8日電）中華職棒中信兄弟隊上午在官方臉書專頁貼聲明，針對有團體宣傳9日在新莊球場辦活動，「切勿侵權使用球團LOGO或使用球團及企業名稱，並請審慎規劃活動內容，避免紛爭」。
這則聲明中並未明確指出特定團體，球團方面表示，因為是「個案」，所以不特別說明。但據了解，這則聲明就是針對上午有網友在PTT論壇討論的「女繩幫」活動。
球團已經與這個團體聯絡，而相關活動資訊也從網路撤下。
球團表示，歡迎球迷在球場舉行正面意義的活動，更歡迎找球團談合作，因為這個「個案」涉及商業行為，並涉及侵權使用LOGO，才特別發出聲明。
中信兄弟的聲明如下：「凡是中信兄弟官方舉辦、協辦之活動，皆會透過『中信兄弟官方網站』及官方粉絲專頁『兄弟Fans Club』宣傳。若非官方發起之活動及商業行為，切勿侵權使用球團LOGO或使用球團及企業名稱，並請審慎規劃活動內容，避免紛爭。特此公告，謝謝配合。」1060608
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【GG&L】Beverly Chills肩斜兩用包(印花玫紅)
- 【Ballerina】全真皮綁帶楔型短靴(灰)
- PHILOSOPHY 粉x咖色雙材質拼接無袖洋裝
- 【SKECHERS】SRR回彈力系列慢跑鞋(99999762CCPK)
- 華為Wifi Pro 4G行動網路+行動電源分享器E5770S-320
- 森下仁丹 晶球長益菌全家保健組(B)-加強(2盒)+日常(1盒)
- 【PLAYBOY】NS- Rainbow 彩虹系列長夾(黃色)
- ATEN 智慧型節能感測電源分配器 PE8108B (100-240V)
- QNAP威聯通 TS-228 2Bay網路儲存伺服器
- BubbleSoda氣泡水機 Edge BS-881B黑
再談加盟勇士決定KD謝詹皇：他為我鋪平了道路【北京新浪網】
陽岱鋼巨人軍首戰 貢獻打點仍吞11連敗【中廣新聞網】
謝依旻：AlphaGo可以讓我三子 目前單身擇偶隨緣【北京新浪網】
法網穆雷逆轉錦織圭 連續四年進四強將戰瓦林卡【北京新浪網】
防守杜蘭特很累?詹皇霸氣回應:我現在場均三雙【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》