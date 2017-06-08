林宥嘉喜帖公開 小清新森林風美爆NOWnews今日新聞 (2017-06-08 13:00)
歌手林宥嘉去年向丁文琪求婚成功，26日將舉辦婚宴。特別找來知名設計師聶永真操刀喜帖，他今（8）日也在臉書貼出喜帖的「真面目」，充滿森林味的風格不只粉絲大讚，連丁文琪也開心分享照片。
聶永真在臉書寫道：「幫知名の紅歌星詮釋一種森林ROMANCE喜帖的STYLE」，並公開3張照片，可以看到喜帖是用新鮮的綠葉裝飾，透過燈光照射，甚至能看出葉子形狀的剪影，非常清新。丁文琪也分享照片，並打趣寫上：「知名の紅歌星a.k.a.歌王a.k.a.我先生的喜帖好美阿！」粉絲看到美麗的喜帖以後，忍不住敲碗直呼「想要」！
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