金鶯隊菜鳥Trey Mancini（曼奇尼）今天對海盜之戰，大演個人的打擊秀，９局下代打先轟追平的2分砲，延長賽11局下又轟3分再見彈（本季9轟），讓金鶯奇蹟地以9比6逆轉勝海盜。

Mancini說在今晚的比賽之前，我完全沒有預期會發生什麼特別的事，棒球這項運動就是這樣，你永遠不會知道發生了什麼事情。

此戰前７局都是海盜打擊群在秀火力，第2、３局各得2分，７局上Jose Osuna轟出2分砲（本季第4轟），而前7局金鶯只靠著金賢洙２局下的高飛犧牲打攻得1分。

金鶯隊8局下Adam Jones轟陽春砲（本季第11轟），追回1分。９局下海盜隊6比2領先，若是過去，守護神Mark Melancon登板，毫無懸念，這一戰海盜隊贏定了，但海盜隊去年球季將Melancon交易出去，原以為Tony Watson可以扛起這個重擔，不過Watson本季的表現讓他們失望了。

Watson九局下登板時，金鶯隊無人出局二、三壘有跑者，Joey Rickard擊出高飛犧牲打，送回1分，J.J. Hardy再敲二壘打，追回1分，接著Mancini代打轟2分彈，追平，讓海盜隊想起Mark Melancon的好。

延長賽11局下海盜隊換上Wade LeBlanc後援，Mancini轟再見3分彈，一棒把海盜隊打的灰頭土臉。影片連結