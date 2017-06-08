MLB／歐蘇納開轟 中斷小熊5連勝NOWnews今日新聞 (2017-06-08 13:29)
馬林魚先前在8場比賽拿下7場勝利，不過近2場在客場面對小熊的比賽都吞敗，不願系列賽遭到橫掃的馬林魚，今天靠著Marcell Ozuna（歐蘇納）的全壘打，以6：5擊敗小熊。
此役首局Christian Yelich的高飛犧牲打，先為馬林魚攻下1分，但小熊在3局下靠著Anthony Rizzo的二壘安打，反倒取得2：1領先，不過4局上J.T. Realmuto的陽春砲，幫助馬林魚扳平比數，接著JT Riddle敲出帶有2分打點的安打，馬林魚取得2分領先。
5局上Ozuna錦上添花，轟出陽春全壘打，本季第15轟出爐，為馬林魚增添保險分，雖然小熊隊在5、7局分別靠著Ian Happ和Kyle Schwarber的陽春全壘打進帳2分，且在第8局落後1分、攻佔二壘，但這時馬林魚派出終結者AJ Ramos登板，他投出三振化解危機，小熊最終還是以1分之差落敗，結束最近的5連勝，Ramos收下本季第9次救援成功。
這場比賽馬林魚先發投手Jose Urena投5局被敲3支安打，失3分都是責失分，並送出5次三振，收下第4勝（2敗），而本季較為掙扎的John Lackey，則是投了6局被敲7支安打，失了5分自責分，送出6次三振，吞下第6敗（4勝）。
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