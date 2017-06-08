在NBA總冠軍賽前三戰成功宰制騎士的勇士隊，將要挑戰全勝奪冠。許多人認為勇士無疑是NBA史上最偉大的球隊，甚至勝過1996年由Michael Jordan帶領創下72勝10敗的公牛隊。然而也有人持反對立場，認為勇士根本不足以與當年的傳奇球隊相比。近來兩位傳奇球星Magic Johnson以及Julius Erving紛紛跳出來加入反對派。

前湖人隊球星『魔術強森』Magic Johnson在日前的訪談不諱言的表示『ShowTime』時期的湖人能夠橫掃勇士，甚至還補了一槍說「他們(勇士)實在是太矮小了。」Johnson曾帶領湖人隊一舉奪下五座獎盃，個人也拿到3次MVP。

而76人隊傳奇『J博士』Julius Erving最近表示，1982-83賽季的76人隊也不是好惹的對手，相較於勇士隊有一定的競爭力。當年的76人隊在例行賽拿到65勝17敗，季後賽也僅吞一敗，並在總冠軍賽擊退Johnson的湖人隊。而當年最廣負盛名的除了他們的強力中鋒Moses Malone外，便是他們的『4-4-4』組合。「我們有4個中鋒，4個後衛和4個前鋒，因此在調度上非常靈活。」Erving說，「就連板凳上也有Bobby Jones這種狠角色。」

勇士隊在今年的例行賽拿下了67勝15敗，在得分、投籃率、助攻、抄截及阻攻數據上皆高居聯盟第一。而截至目前季後賽已取得15連勝，並且在總冠軍賽以3：0搶先聽牌。

對於傳奇球星們的嗆聲，勇士隊最狂發言代表Draymond Green嗤之以鼻。「現在的比賽根本跟以前截然不同，」Green大笑回應，「現今如果你不會射三分球，你在場上就是個無用之材，以前可沒有這回事。我從來就沒辦法理解為何人們老愛比較不同時期的事物，說當年這個球隊可以擊敗那個球隊，這個球員比現在那個球員好。一點意義都沒有，你們談論的可是兩場不一樣的比賽。他們在他們的時代是最棒的，我們在我們的時代是最棒的，這樣就夠了。請互相尊重。」