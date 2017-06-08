年以來，伴隨著房地產調控和金融監管的收緊，住房貸款的成本也水漲船高。6月，廣州地區的銀行房貸利率再傳漲聲，部分城商行需在基準利率的水平上上浮5%—20%才能放款。在貸款額度方面，各家銀行均表示，目前額度比較緊張，放款時間也可能有所延長。

部分銀行上浮5%—20%

近日，記者走訪廣州地區各大銀行網點發現，廣州首套房貸的利率水平相比5月份進一步上升，折扣優惠已經基本消失，部分銀行執行的利率較基準利率上浮5%—20%。

其中，浦發銀行廣州分行的首套房貸利率較基準上浮20%，民生銀行則在基準水平上上浮10%，中信銀行廣州分行執行的利率為在基準水平上上浮5%。

貸款利率優惠取消之後，貸款購房市民每月的還款也會相應增加。舉個例子，如果一位市民貸款200萬元購房、期限為30年、等額本息還款，在9折利率折扣下還款總額為361萬元，月均還款10027元；但是，如果銀行提高至基準利率，這位市民的還款總額將變為382.2萬元，增加了21.2萬元，每月還款要多付597元。而在基準利率水平基礎上上浮，則意味著成本進一步提高。

在四大行方面，記者從中、農、工、建四大行廣東省分行了解到，目前其在廣州地區首套房貸款利率均以基準利率為最低標準，而二套房則最低按照基準利率的1.1倍執行。

不過，有國有銀行相關負責人向記者表示，首套房執行基準利率、二套房執行1.1倍基準利率是「最低授權」，廣州市內各分行有權「隨行就市」，各分行實際利率有可能高於這一最低標準。

當然，也有大行在全廣州範圍內執行統一利率。建行廣東省分行相關負責人就表示，廣州市內各分支行均執行首套房基準利率、二套房1.1倍基準利率這一標準，省分行未授權自行調整房貸利率。

銀行額度普遍緊張

短短半年內，銀行的首套房貸利率折扣從過去的8.5折，逐步跳漲至上浮水平，幾乎「每月一價」。除了貸款成本節節上升，額度緊張也令放款難度加大。記者從銀行方面了解到，目前銀行間普遍額度比較緊張，平安銀行甚至已暫時額度告罄無法放款。

一位股份制銀行廣州分行負責人直言，雖然目前大部分銀行的首套房貸利率折扣水平向四大行看齊，但在實際執行的過程中，由於額度緊張等原因，如果利率不上浮基本上很難放款。

雖然房貸利率折扣不斷消失，但記者了解到還有少數幾家銀行在首套房貸方面尚有折扣優惠。其中，郵儲銀行成為廣州地區唯一一家仍然執行9折優惠利率的銀行，但放款時間較長，需要一個月以上。此外，廣州銀行和滙豐銀行尚有9.3折的優惠。

對於銀行上調房貸利率，廣東銀監局表示，一方面是通過調控的手段來規範房貸市場秩序，確保房貸市場的穩健發展；另一方面，資金成本的上升使得銀行需要控制房貸業務的成本，而對借款人的評估，銀行還要綜合考慮其信用記錄及還款能力等因素。

■相關5月廣州樓市繼續降溫開發商與購房者均在觀望

中國房地產指數系統發佈的《中國主要城市房地產市場交易情報》顯示，5月廣州樓市繼續降溫。具體而言，5月廣州市商品住宅成交6370套，成交面積70.85萬平方米，環比下降20.37%，同比下降50.13%，價格上漲0.33%至16303元/平方米。可售面積為625.42萬平方米，環比減少2.76%。

「目前廣州的樓市陷入膠著狀態，開發商與購房者都是處於觀望心態，並不著急出手，靜觀其變。」合富輝煌相關負責人向記者表示。

據房王數據中心統計，5月廣州11區網簽一手住宅6409套，環比今年4月微跌了1.76%，同比去年5月大幅縮水，下跌超50%；5月錄得成交均價16251元/平方米，環比微跌2.94%，同比則上漲5.63%。

值得一提的是，5月最後一周恰逢端午假期，「與往年不同的是，理應是樓盤加推旺季的端午小假期，今年卻並無廣州樓盤加推開售」。上述負責人表示，長假第一天，大多數的樓盤銷售人員反映，來看房的人並不少，但大部分均為詢價，「實際真正坐下來議價、下定的客戶少之又少」。

(來源：南方日報)