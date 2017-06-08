新浪財經訊 6月8日消息，回顧昨日行情要點：兩市微幅低開后一路上漲，半個小時完成全天漲幅，午後高位橫盤，兩市成交量均明顯放大。高送轉、次新股、雄安新區概念成為兩市領漲板塊。

今日：截止今日開盤，滬指報3136.47，跌0.12%，創指報1798.69，跌0.06%。從盤面上看，高送轉、充電樁居板塊漲幅榜前列，酒店餐飲、黃金居板塊跌幅榜前列。

消息面：

1、紅股到賬前少量增持，證金公司意外舉牌雅戈爾，持股占公司總股本5.01%；

2、基金業協會將徐翔和澤熙投資列入黑名單，徐翔案細節曝光其非法獲利93億；

3、本周國常會：決定推出新的降費措施，再建立一批雙創基地；

4、證券時報：併購重組從嚴審核趨勢還將繼續；

5、雄安新區交通布局已經有了整體設計，部分規劃內容已經開始建設；

6、據上海證券報，深圳地鐵集團此番應是受讓恆大所持有的萬科股權；

7、新股三利譜8板被停牌核查；

8、中國外儲環比四連升，並創去年10月以來新高，中國今天將公佈5月貿易數據，進出口增速均料放緩；

9、國際醫學、羅牛山：董事長號召增持並承諾兜底；

10、隔夜美油重挫逾5%，美股微漲，期金微跌，CNH收漲；

11、港股一日罕見現三起狙擊，敏華控股、達利食品、瑞聲科技中招；

12、歐洲央行今天將公佈利率決策，料維持基準利率不變，英國今天將舉行大選，特里莎·梅料獲勝。

市場觀點：

巨豐投顧認為，周三大盤在銀行、次新股、高送轉等板塊的帶動下大漲，兩市成交量突破4500億，市場情緒有所轉暖。後市，量能水平能否跟上，將成為決定市場反彈高度的重要因素。建議投資者重點關注半年報大幅預增的超跌股。

大摩投資認為，如果指數成交量可以在未來持續放大的話，那麼短期市場仍有繼續上行的空間。從基本面來看，6月份國內外利空消息不斷，有國內銀行的MPA考核，外圍有美聯儲加息等等，總體來說流動性緊張。目前還是只能將市場的上漲定義為超跌反彈，投資者需要重點關注本輪市場反彈的中心次新和雄安兩個板塊，同時繼續通過高拋低吸來控制倉位規避未來的不確定性因素。