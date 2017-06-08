許昌智能擬IPO 2016年凈利潤增長超5倍北京新浪網 (2017-06-08 09:26)
中國網財經6月8日訊 6月7日，許昌智能發佈公告稱，公司已向中國證監會河南證監局提交了IPO輔導備案登記材料，目前正在接受招商證券股份有限公司的輔導。
許昌智能表示，根據董事會工作安排，待公司上市工作準備完畢且經河南證監局輔導驗收后，將向中國證監會提交IPO相關申請材料。
據了解，許昌智能主營業務為智能配用電產品和系統的研發、設計、組裝、銷售和服務等。其2016年報顯示，公司營收2.55億元，同比增加65.28%，實現歸屬於掛牌公司股東凈利潤2782.76萬元，同比增加501.73%。
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