7日上午，25台小麥聯合收割機駛入河北省邯鄲市成安縣大郭庄村的麥田，河北省小麥大面積機收作業正式拉開帷幕。

河北省農機局局長傅強介紹，河北省3415萬畝小麥已陸續進入收穫期。由於播種基礎好、開春後土壤墒情適宜，技術管理措施到位，今年小麥的總體長勢良好，畝穗數足、穗粒數多，根據測產調查，預計今年小麥單產415.36公斤，單產有望再創歷史新高。

據介紹，今年「三夏」期間，河北省將出動140萬台農機具，其中，小麥聯合收割機8.7萬台，夏收與夏種同步推進，小麥機收率將達到99%，夏玉米機播率將達到92%。（經濟日報 記者雷漢發、通訊員趙紅梅）