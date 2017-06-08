馬來西亞宣布向住酒店遊客收旅遊稅 不繳或限制離境北京新浪網 (2017-06-08 08:12)
馬來西亞宣布要向住酒店遊客收旅遊稅，不繳稅或被限制離境
澎湃新聞記者 陶寧寧 綜合報導
來源：澎湃新聞
馬來西亞打算通過向遊客徵收旅遊稅的方法來充盈國庫。根據新加坡《聯合早報》報導，馬來西亞政府宣布，從8月1日起，所有酒店將向房客徵收每晚介於2.5令吉至20令吉（約合人民幣3.98元至31.8元）的旅遊稅。若遊客沒有繳稅，甚至可被禁離境。
據馬來西亞關稅局發表的公告，業者可從7月1日起向關稅局登記。馬來西亞關稅局也列出不同酒店應徵收的旅遊稅標準：五星級酒店20令吉；四星級酒店10令吉；一、二、三星級酒店5令吉；一、二及三級酒店2.5令吉；無級別住宿2.5令吉。
根據規定，從業者必須在30天內向關稅局註冊，違例者可被判罰款不超過3萬令吉（約合4.78萬元人民幣）或坐牢不超過一年，也或者兩者兼施。
酒店業者必須向遊客徵收旅遊稅，遊客若沒有繳稅，可被禁離境，直到還清旅遊稅為止，或給予一些能讓關稅局總監滿意的抵押或保障。
至於徵收旅遊稅的原因，去年馬來西亞旅遊部長納茲里曾表示，由於國庫收入減少，必須徵收旅遊稅，作為推廣馬來西亞旅遊業的經費。他預計這將為國家帶來高達8.7億令吉（約合13.87億元人民幣）的稅收。
毫無疑問，加稅會遭到當地旅遊業從業者們的反對，但即便如此，馬來西亞國會依然在2017年4月通過了新的旅遊稅法案。
目前，中國已經是馬來西亞的第三大客源國，馬來西亞希望，今年中國赴馬旅遊人數能夠達到400萬人次，也就是說比2016年赴馬的中國遊客人數翻了將近一番。
儘管馬來西亞當局已經簡化了對於中國遊客的簽證手續，但旅遊稅的徵收勢必會造成前往馬來西亞的中國遊客旅遊成本上升。
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