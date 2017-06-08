巴彥淖爾市500多輛計程車「愛心送考」北京新浪網 (2017-06-08 09:27)
據介紹，今年巴彥淖爾市7個旗縣區包括巴運、廣利華、運通、聖絨、震通、西蒙等18家公司在內的500多輛計程車參與「愛心送考」活動。500多輛愛心計程車都是各計程車公司從主動報名的司機中認真挑選出來的。不僅車容車貌整潔，且司機駕駛經驗豐富，服務態度熱情。各計程車公司採取電話預約和「一對一」上門接送的服務方式，提前和考生對接，做好接送工作，考生可憑準考證免費乘坐。
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