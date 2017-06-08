環保執法大練兵3個月幹了9個月的活

今年將嚴格查八行業重點打擊無證排污

3個月,各級環保部門查處環保法配套辦法案件數接近2016年前9月份辦案總數的90%。這是2016年環保部開展的執法大練兵活動交出的成績單。

中國政法大學等機構的法學專家對環保部大練兵進行評估,評估的結果是,當前環境執法工作力度、遵守的程度、產生的影響,均超過了過去任何一個時期。

環保部副部長翟青在今天召開的2016年度環境執法大練兵總結暨2017年度大練兵啟動會上表示,大練兵推動案件辦理數量直線上升。

今年環保部將持續開展環保執法大練兵活動,時間由去年的3個月延長為5個月。

翟青指出,即將開展的執法大練兵將對環境質量惡化而執法工作滯后的地區進行專門督導。同時,將對鋼鐵等8個重點行業開展執法檢查,嚴厲打擊無證排污和不按證排污行為。

案件辦理數量直線上升

羅庚是江西省寧都縣的一名環保執法人員,在大練兵期間,他直接參與查處違法案件36起,已處罰金額約95萬元,對違法責任人刑拘8人,判決1人。

事實上,羅庚只是8萬名環保執法人員在大練兵活動中的一個範例。據翟青介紹,2016年,各地共下達環保行政處罰決定12.4萬余份,罰款66.3億元,同比分別增長28%和56%。各地實施查封扣押、停產限產、按日計罰、移送司法等重點案件2.27萬件,較上年上升了93%。

而大練兵則「推動案件辦理數量直線上升。」翟青指出,大練兵的3個月內共查處環保法配套辦法案件數接近1-9月份案件總數的90%。

「判斷一個企業是否達標,不僅要看是否達到國家現有的標準,在有的情況下,像對惡臭、異味等特殊污染,還要看老百姓是否滿意,百姓的感受也是企業應該達到的標準。」「國標加民標」,針對企業違法的不同程度,「談心式約談」「戒免式約談」,翟青對江蘇省泰興市環境執法的這些做法給予高度評價。

同時,新疆、福建、浙江等地的一些執法經驗也獲得了環保部的肯定。

逾萬家重點納入在線監控

與環境執法水平同步得到提升的還有實時在線監控、熱點網路等執法能力建設。

據翟青介紹,目前,已建成由國家、省、市三級352個監控中心、1萬多重點監控企業組成的監控網路體系。

他特別談到,在京津冀及周邊地區,已完成傳輸通道上的1532家、2945個高架源自動監控設備安裝和聯網工作。這些自動監控設備運用后,效果非常明顯。翟青表示,高架源的超標率從2016年年初的31%已經下降到去年年底的3.8%。依據在線監控,環保部按季度向社會公佈嚴重超標的重點監控企業名單。

通過自動監控系統把大中型企業管起來的同時,環保部利用大氣污染熱點網格衛星遙感監管技術解決了「散亂污」企業排查難的問題。京津冀及周邊「2+26」城市按照3km×3km劃分網格,確定了3600個重點網格,翟青說,京津冀區域的「散亂污」企業監管更加精準。

在練兵中,一些地方還根據地方特點創新執法手段,天津市多次運用無人機、無人船、移動執法設備等開展排查,搜集企業違法排污證據,提高調查取證效率。

對於大練兵,法律界專家評估認為,地方環保部門執法能力和水平大幅提升,促使環境守法態勢逐步形成。

十省辦案總數不如一個省

2015年新《環保法》實施后,環保部定期公佈四個配套辦法的執行情況。從今年1-4月《環保法》四個配套辦法案件數量情況看,翟青認為,各地依然存在很大差距。

安徽、浙江、福建、山東、山西、廣東、江蘇、河南、陝西,四川是今年前4個月辦案排在前十的省,執法成效比較明顯。而排在後十的省份,辦案數量少,個別省份案件數為零。后十個省份案件數量總和佔全國的比例不到7%,甚至不足福建、浙江、安徽等一個省的辦案數量。

翟青坦陳,一些地方存在「不敢查」「不願查」的情況,各地開展交叉檢查時查處問題比例高達70%以上,與之相對應的是,一些地方在本地區執法檢查時發現問題比例不足30%。」翟青認為,它反映出的是,還有相當一部分執法人員不是「不會查」,而是「不願查」或者「不敢查」。

翟青指出,目前,環境執法工作面臨的形勢依然嚴峻,尤其是部分群眾反映強烈的突出環境問題還沒有得到有效解決,重經濟發展、輕環境保護的現象依然存在。企業環保的主體責任仍然落實不夠,各種違法行為屢禁不止,包括偷排偷放時有發生。

查辦典型案件將取得突破

今年5月,環保部印發《關於開展2017年度環境執法大練兵的通知》,決定從6月開始正式啟動為期5個月的執法大練兵活動。

就今年的執法大練兵,翟青透露,對環境質量惡化而執法工作滯后的地區,環保部門將加大督導,查找是否存在阻礙執法、干擾執法或不會執法、不願執法等情況,並及時採取通報、約談等措施,督促落後地區儘快趕上。

同時,今年的大練兵將聚焦工業污染源全面達標排放,重點對鋼鐵、火電、水泥、煤炭、造紙、印染、污水處理廠、垃圾焚燒廠等8個行業企業達標排放情況開展執法檢查,以堅決遏制嚴重超標排放現象,督促重點排污單位安裝監測設備並保證正常運行。

翟青說,《環保法》配套辦法以及「兩高」司法解釋也是大練兵關注的焦點。他表示,今年要爭取在典型案件的查辦上取得大的突破。

「對適用按日計罰、情節嚴重的,要依法進行嚴厲處罰,要讓違法企業傷筋動骨、罰得他們心疼。」翟青提出,要結合新兩高司法解釋和《環境保護行政執法與刑事司法銜接工作辦法》,對監控和監測數據造假、機動車環保檢驗造假、危險廢物非法轉移處置等涉嫌污染環境罪的典型案件,加大查處力度。同時,要對典型案件進行大力宣傳報導,真正起到對違法行為的震懾作用。

但是,在執法過程中,不搞「運動式」「一刀切」式的執法。

翟青透露,今年的執法大練兵將推進環境執法職責、日常環境執法、環境處罰、行政自由裁量權的規範化。同時,環保部將委託第三方機構對今年的大練兵活動效果進行評審。（記者 郄建榮）