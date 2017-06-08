黑鸛及其巢穴。

小黑鸛。

近日，額濟納旗國營經營林場護林員在賽漢陶來蘇木發現鳥巢及巢中鳥蛋，迅速報告居延海濕地保護管理站。管理站工作人員第一時間趕往現場，在賽漢陶來蘇木胡楊採種基地內，發現成年黑鸛2隻、黑鸛幼鳥5隻，並告知森林公安。目前，旗森林公安幹警已開展定點巡查工作，保證黑鸛及黑鸛幼鳥棲息不受人為影響。

黑鸛為國家一級保護動物，有鳥中「大熊貓」之稱，是世界瀕危動物，在全國僅存2000多隻。自2013年以來，居延海濕地保護管理中心先後在居延海濕地、夏日淖爾水庫、天鵝湖等水域觀測到黑鸛活動蹤跡，但一直沒有發現黑鸛巢穴及黑鸛幼鳥。此次發現黑鸛巢穴及其幼鳥，進一步凸顯了黑河跨區域調水、東居延海入水對額濟納旗生態系統功能恢復的積極作用。