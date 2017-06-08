資金歸集管理項目是中國銀行總行2017年的重點項目之一，是根據人民銀行管理要求投產的一個大型項目，系統的投產有利於提高資金使用效率，有效提升流動性管理水平，能夠「擠」出部分有效資金，為自治區的經濟建設添磚加瓦。

該行以風險可控為原則，有序推進資金歸集管理項目的投產，及時完成了各項關聯業務的風險評估工作，有效落實投產風險控制措施，制定了投產工作進程表和應急預案，指導全轄整體推進。投產當日，該行組織得力人員與各地人民銀行進行對接，按時完成參數設置、賬戶綁定等各項工作任務，實現了資金歸集管理項目「成功投產，安全運行，風險可控」。