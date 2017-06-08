中國銀行內蒙古分行成功投產資金歸集管理項目北京新浪網 (2017-06-08 09:27)
資金歸集管理項目是中國銀行總行2017年的重點項目之一，是根據人民銀行管理要求投產的一個大型項目，系統的投產有利於提高資金使用效率，有效提升流動性管理水平，能夠「擠」出部分有效資金，為自治區的經濟建設添磚加瓦。
該行以風險可控為原則，有序推進資金歸集管理項目的投產，及時完成了各項關聯業務的風險評估工作，有效落實投產風險控制措施，制定了投產工作進程表和應急預案，指導全轄整體推進。投產當日，該行組織得力人員與各地人民銀行進行對接，按時完成參數設置、賬戶綁定等各項工作任務，實現了資金歸集管理項目「成功投產，安全運行，風險可控」。
關鍵字：
下一則：350多個辦事窗口方便群眾
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
VICHY 抗皺霜．R激光賦活抗皺霜．抗皺霜．Eyeko 抗皺霜．Belladonna 抗皺霜．薇姿 抗皺霜 50ml．Dermisa 抗皺霜．Neova 抗皺霜．SHINNING WAY 抗皺霜．R激光賦活抗皺霜 50ml．康是美 抗皺霜．薇姿 抗皺霜．激光賦活抗皺霜．白鑽松露精粹抗皺霜
- Dell Inspiron 5000 13吋翻轉觸控輕薄筆電(4405U/500G/4G/F
- CHANEL BOY系列小香造型金屬復古金釦壓邊魚子醬牛皮暗釦長
- 全漢 金鈦極V 550W 80PLUS金牌 電源供應器
- 【PLAYBOY】Bright Diamond Bunny 系列2WAY中手提包(黑色)
- 【GG&L】Side Saddle肩斜兩用包(五金槍黑)
- 【Dennibella 丹妮貝拉】真皮菱格壓紋三用小方包(繽紛橘4D8
- Octavia 8 真皮 - LCUY的世界 金屬牛皮編織機車大包 - 閃
- TEVA 美國 女 Terra Float Livia 休閒涼鞋 (紫紅)
- 微星 PLAYER【紅薑黃先生】INTEL i5-7400 GTX1050 2G 優質
- 【CALTAN】率性大容量肩背托特包(波浪紋淺咖)
張忠謀洩密每周工時 不超時工作平衡生活【NOWnews今日新聞】
經典 | 10位世界級投資大師最廣為流傳的100句金句【北京新浪網】
氣溫一天比一天高 台電就怕7月惡夢成真【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》