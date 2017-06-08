烏蘭浩特市為丟失身份證考生緊急制證北京新浪網 (2017-06-08 09:27)
據悉，烏蘭浩特市行政審批中心開設了綠色通道，高考期間如有學生丟失身份證，可以到烏蘭浩特市行政審批大廳二樓公安窗口辦理臨時身份證，家長可代辦，如情況特殊不能來大廳，可將學生身份證號碼進行告知，行政審批中心工作人員將證件補辦后直接送到考生考場。
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