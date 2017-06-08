據了解，此次地震中受損的多為老舊土木結構房屋，新建磚木結構房屋基本無損壞情況，大部分牧民的生活已恢復正常。從6月3日起，阿拉善盟、阿左旗緊急調運150頂救災帳篷、110床棉被褥、100件棉大衣、50張摺疊床和1萬升汽油到地震災區，已全部發放給房屋受損比較嚴重的受災群眾。