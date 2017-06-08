快訊：民營銀行中關村銀行獲批 大股東用友網路高開北京新浪網 (2017-06-08 09:11)
新浪財經訊 6月8日消息，北京首家民營銀行中關村銀行獲批，用友網路、碧水源分別為第一及第二大股東，截止開盤，用友網路漲1.37%碧水源增長1.19%。
消息面：北京銀監局6日批複同意北京中關村銀行開業，標誌著北京市首家民營銀行正式落地，成為全國第13家獲批開業的民營銀行。北京中關村銀行註冊資本40億元，發起股東共11家，多為註冊於中關村國家自主創新示範區的科技創新企業。第一大股東用友網路科技股份有限公司和第二大股東北京碧水源科技股份有限公司分別占股29.8%和27.0%。
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