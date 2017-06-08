東勝區市民中心的前身是2010年3月成立的東勝區政務服務中心，隨著進駐職能部門增加和服務功能的完善，2016年4月提升改造后的政務服務中心更名為東勝區市民中心。該中心設置了便民服務、行政審批、就業創業、中小企業服務等服務大廳，有350多個辦事窗口，從軟硬體配備、管理機制、服務功能等方面均得到全方位優化提升。