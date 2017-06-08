此方案以城鄉居民基本醫療保險為依託，農村貧困患者住院時不需繳納押金，出院時在定點醫療機構即時結報城鄉醫保補償部分，患者只需繳納個人自負部分。對於確有困難，出院時無法一次性結清自付費用的，可通過與定點醫療機構簽訂延期、分期還款協議等方式，減輕患者墊資壓力。同時，實行基本醫保、大病保險、疾病應急救助、醫療救助等「一站式」結算制度，推行單病種付費，嚴格控制醫療費用，減輕貧困群眾看病負擔。